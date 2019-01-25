網美照過來！ 台灣客家文化館「豬飾大吉」超可愛

2019-01-25 19:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節連假9天何處去？位於苗栗縣銅鑼鄉的客委會台灣客家文化館只休除夕（2月4日），其餘都照常開館；館方春節期間也安排了豐富節目、活動，更在館區布置可愛彩繪豬公，供遊客拍照打卡，祝大家「豬飾大吉」（諸事大吉）。

台灣客家文化館將今年春節活動主題定為「春來迎客─客庄好年冬」，期許傳遞客庄在今年及來年都將會是個豐收的一年，同時邀請大家共同感受慶豐收的年節氣氛，祈求來年可以諸事順利、圓滿如意。

館方今天舉辦的春節活動揭幕記者會，由客庄藝陣演出「祥獅獻瑞戰鼓慶豐收」，及超萌小財神的「歡樂吉祥跳加官」帶來客家活潑與熱鬧的年節氣氛。

客家文化發展中心主任何金樑說，今年春節規劃多個亮點主題，以知性、藝術及教育等類別呈現，包含「客庄系列表演活動」、「伯公祈福許願區」、「網美拍照打卡牆」、「實境解謎」、「吉祥好食」、「共下拚福氣」及「年禮大街」等，將客家傳統年節習俗傳遞給民眾，並展現客家好客精神。

今年是豬年，台灣客家文化館也以有「吉」字的彩繪豬公妝點館區，以「豬飾大吉」（諸事大吉）迎賓，館方在可遠眺銅鑼雙峰山美景的客家貢獻館前的草坪上，擺置了大大小小10餘隻的可愛豬公，供民眾拍照打卡。

館方表示，「客庄系列表演活動」由客家獅團展現舞獅好絕活；「伯公祈福許願區」透過祈福擲筊，贏得福氣滿分平安御守；「年禮大街」則有玲瑯滿目的商品，送禮自用兩相宜；及「共下拚福氣」愛心義賣等。館方也準備多項好禮送大家，活動詳情可上「臺灣客家文化館」Facebook粉絲專頁查詢。

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