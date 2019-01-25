學測國文有考生強制離場 遭取消考試資格

2019-01-25 17:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕考生應考請注意！大考中心表示，學測國文科有1名考生強行要離場，但應試時間未達1小時，考生嚴重違反試場規則，依規定將取消考試資格，更加派人員駐守試場嚴防舞弊。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，在中部考區有考生在考國文科時，12點50分開始，該考生13點25分就要強行離場，但其他考生仍在應試，為了避免舞弊，考試規則禁止提早離場，該考生也拒絕安置，經告知後判斷該考生嚴重違規，將取消考試資格。

沈青嵩說，該考生離開後，也增加人員駐守試場，避免其再強行入場，也收集其試卷卡等，進行違規處理，也再次提醒所有考生，試場規則強制，考生進場後必須滿60分鐘才能離場。

大考中心主任劉孟奇表示，提前出場會增加洩漏試題的舞弊風險，但因無法限制考生自由，只能告知若離場將取消考試資格，連帶明日的數學、國文寫作及自然科等都不能應考，以此保障考試公平性。

另，沈青嵩指出，今日因A型流感、劇烈咳嗽、身心不佳等問題，共臨時啟用7間備用試場，但氣象局預估26日氣溫偏冷，提醒考生注意身體健康及保暖措施；也感謝中選會、警政署及第9屆立法委員補選候選人注意考生權益，考場並未受到干擾。

而27日預計在凱達格蘭大道舉辦2200席的寒士吃到飽活動，大考中心也協調活動單位，預計明26日上午9點半才封路，並在下午5點10分才進行麥克風試音，至於整天活動鷹架搭建是否產生噪音，則將啟用分貝機監控，有問題隨時處置。

大考中心統計，學測社會科有12萬4227人報考，但實到有12萬1262人，缺考2965人，缺考率2.39％，比往年的缺考率1.45％的比例還多，是否因今年學測首度自由選考的影響，仍待後續分析。

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