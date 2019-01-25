基隆海大考場重大違規 有考生邊滑手機邊考試

2019-01-25 17:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕108學年度大學入學考試學科能力測驗今天登場，基隆考區的海大考場今天下午考社會科時，驚傳一位男學生邊滑手機邊應考，被監考老師發現後，海大試務中心登記後，將報請大考中心處理。

據了解，該項重大違規，最重可能社會科0分；考生向老師解釋，他是考完試才拿手機出來滑，被監考老師制止後，就把手機收起來。究竟扣幾分，有待大考中心決定。

基隆考區共2462人報考，較去年增加171人，今年分別設置海洋大學及基隆女中試場，發生考試滑手機應考的違規事件，十分罕見。

海洋大學表示，今年學測選考新制上路，國文、英文、數學、自然和社會五科，考生可以自由選考，基隆考區海洋大學試場第一節英文1368人報考19人缺考、第二節國文（選擇題）1368人報考16人缺考、第三節社會1216人報考22人缺考，基隆女中試場第一節1074人報考18人缺考、第二節1087人報考18人缺考、第三節956人報考19人缺考。

今天海大試場分別在英文科有5人、國文科1人、社會1人未帶證件應試，根據試場規則，若入場時未攜帶有效證件，且當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或試務辦公室者，將扣減該科考試成績。

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