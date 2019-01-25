年年有魚看這裡！白鯧、黑鯧價格差3倍 達人教聰明選擇

2019-01-25 18:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕隨著年關腳步越來越接近，現撈海魚行情看漲，尤其是肉質鮮美的竹午與白鯧，前者有「五福臨門」、「五世其昌」意涵，後者則有「昌盛」之意，都成了消費者討吉祥的最佳選擇，但價格也跟著水漲船高。

竹午、白鯧平時就屬於高價魚，以東石魚市場拍賣為例，5公斤重的竹午每公斤行情約2000元，也就是1尾要價萬元；白鯧1公斤重規格的，也都要2000元。不過，今年大竹午稀少，往往好幾天才捕獲一尾。

鮮魚達人、嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，白鯧的產量越來越少，這幾年價格飆漲，目前500公克重規格的，每公斤叫價1700元，但同樣體型的黑鯧，1公斤只要400元，雖然白鯧內質佳，但黑鯧也不會差到那裡去，如果想要顧荷包，建議選購價格不到1/4的黑鯧。

吳純裕進一步說，白鯧價格高，漁民捕獲都捨不得煮來吃，改煮黑鯧米粉犒賞團隊，對漁民而言，黑鯧米粉還有慶豐收的意涵，過年討喜程度並不輸給白鯧，但價格差很大，可供消費者聰明選擇。

吳純裕說，又叫「刺鯧魚」的肉魚也不錯，一樣應景，而且一個人一尾，不分食，多好呀，正所謂肉魚肉魚，幸福有肉又有魚，人人都昌昌盛盛，福氣圓圓滿滿，而且料理簡單，乾煎到表皮酥黃，油亮金黃好兆頭。

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