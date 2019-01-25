學測社會科跨科型考題多 考生驚「近10年最難」

2019-01-25 17:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測社會科結束，台中不少考生步出考場多直言，今年社會科變難，考生指出，除台灣史比重是歷屆之最，幾乎均是跨科題型，幾乎沒有「背多分」且一看就知答案的題目，有考生推測可能今年配合學測5科選4科，提高社會科鑑別度有關，但今年社會科「近10年難度最高」。

台中一中劉姓考生指出，今年幾乎均跨科題型，有些題目明明是跟歷史科較有相關的敘述，但卻是問地理甚至公民科的答案，讓人一時間混淆，感覺均很有挑戰生。

台中一中馬姓學生更直言今年考題是近10年最難，除均是跨科型考題外，台灣史以前頂多1、2題，今年竟一口氣出愈3分之1的比重，有的甚至是較冷門的台灣史，由於之前台灣史比重不高，大家準備重心也未必花太多在台灣史上，「真的很跌破眼鏡」，可能很多人因此被考倒。

此外，考生最不能適應的是，以前的社會科考題題目分科清楚，今年幾乎全是跨科題，甚至運用的背景知識部份偏刁鑽，均造成判答的難度提高。

有考生說，等於考答題邏輯，雖然作答時間增加10分鐘，因沒有「背多分」的題目，很多都要一再研判才能下筆，感覺時間不太夠用。

馬姓考生說，今年是首度學測5科可選4科考的首屆，雖有預期社會科的鑑別度一定會提昇，但沒想到難度一下驟升，「是近10年最難」。

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