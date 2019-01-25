哈比與皮寬合體 力推高捷新春減碳主題車站

2019-01-25 22:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接2019年農曆新年及推廣減碳愛地球觀念，高雄捷運吉祥物「哈比」攜手赫思西亞公司代言人「皮寬」，於高捷西子灣站打造「搭一趟，減碳你的世界、2019高捷新春主題車站」，邀請民眾2019年力行減碳運動，愛護地球。

此外，高捷將於1月27日週日下午2點，於中央公園站舉辦「搭一趟，減碳你的世界」見面會，哈比與皮寬將邀請大、小朋友一同進行知識互動問答、宣讀減碳宣言、彩繪專屬春聯等主題活動，用滿滿笑容與減碳知識，歡度假日午後。

高捷說明，在寶島台灣長大、熱愛環保的「皮寬」，為迎接2019農曆新年，特地來到高捷西子灣站，攜手高捷吉祥物「哈比」合體推出2019高捷x皮寬新春主題車站，車站以哈比、皮寬兩大動漫明星為裝置主軸，散發出滿滿萌意，更將森林、城市、環保多種不同的元素跨界融入車站，透過萌式行銷手法，邀請大家力行減碳行動來愛護地球。

主題車站將從明日起至今年3月31日止，在高捷西子灣站熱鬧登場，歡迎旅客搭乘捷運或輕軌到高捷西子灣站走訪，一起響應且力行「搭一趟，減碳你的世界」行動。

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