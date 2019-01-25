阿鴻上菜到大雅 台中市副市長邀民眾逛花博迎財神

2019-01-25 18:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市副市長楊瓊瓔與國際知名美食家陳鴻，今天上午到大雅傳統市場，尋找在地年菜食材與庶民小吃美味，並運用新鮮採買的「大雅三寶」（小麥、喬麥、紅薏仁）、神岡神農蛋、香腸、臘肉及青花筍等在地農產品，製作健康養生的應景年菜「阿鴻三寶飯」，兩人一說一唱，推廣台中市農特產品。

楊瓊瓔與陳鴻推著iBike到永興宮牌樓下，沿途介紹潭雅神自行車道與觀光景點，接著進入永興宮參拜，隨後轉往傳統市場採買年菜。

陳鴻將採買來的「大雅三寶」（小麥、喬麥、紅薏仁）、神岡神農蛋、香腸、臘肉、青花筍入菜，為鄉親示範烹煮應景年菜「阿鴻三寶飯」。

陳鴻推薦大家在春節期間安排三天兩夜的「來去台中住兩晚」，體驗在地之美，過年就是要走春迎財神，「花」就是「財」，推薦大家走春逛花博、迎財神。

楊瓊瓔說，2月28日是大雅小麥文化節，只要參加活動就有機會獲贈限量版麥穗花束，邀請全國民眾來欣賞金黃麥浪，再轉往花博，感受台中花藝之美。

觀旅局長林筱淇表示，過年期間來台中潭雅神觀光旅遊是最健康的選擇，不論是到潭雅神自行車道追風，或是新田登山步道健行，都能幫助消耗年菜累積的熱量，民眾還能規劃摘星山莊、趙家窯、台灣氣球博物館等周邊景點旅遊路線，順遊台中花博。

此外，花博園區自今年元旦起實施台中市民、新住民及全球12歲以下兒童免費入園措施，市府將在春節期間於園區內推出多項特別活動，歡迎一起來花博「聆聽花開的聲音」。

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