日正妹偷吃12歲男童被抓 臉書遭數百台男湧入「報名」

2019-01-25 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前發生一起與未成年孩童性交遭逮捕的案件，一名22歲的女子透過線上遊戲認識了一名年僅12歲的男童，之後更進而發生性關係，隨後遭警方以強制性交罪逮捕；新聞曝光後，正妹人妻的臉書竟遭數百名台灣男子留言灌爆，不少網友對此十分傻眼，無奈喊「真是丟臉丟到國外」！

根據日媒報導，住在香川縣高松市、育有1女的22歲正妹長尾里佳，日前透過手遊認識了一名住在福岡縣的12歲男童，結果竟約該名男童到自家住處發生性關係，事發後長尾里佳也遭警方逮捕；長尾里佳事發後坦承犯行，雖然二人兩情相悅，但日本法律明定不得與未滿13歲之孩童發生性行為，因此長尾里佳恐被依強制性交罪起訴。

此事經過昨日台灣各大媒體報導後，在網路上掀起熱議，今日竟有逾百名男性網友湧入長尾里佳的臉書瘋狂洗版以中、英語留言「他才12歲，我願意替他受苦」、「衝著我來」、「朝聖」、「為什麼要欺負孩子 我來幫你解決 太可惡了」等騷擾言語；事情曝光後，不少網友也留言痛批「是智障嗎」、「台男素質」、「人家已經接受法律的制裁了，台灣人不應該這樣對人語言騷擾」、「丟臉丟到國外」。

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