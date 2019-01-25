餐飲業春節旺季 高雄市勞檢處安檢桶裝瓦斯

2019-01-25 20:21

〔記者黃建華／高雄報導〕農曆春節腳步近，餐飲業迎接旺季，餐廳、小吃攤、夜市都買氣熱鬧，高雄市政府勞工局勞動檢查處今天說，將對瓦斯業、餐飲業、攤販業、夜市等使用桶裝瓦斯作業場所進行春安檢查，確保勞工與市民安全。

去年國內發生多起瓦斯氣爆事故，例如2月1日高雄小港禧港小吃店瓦斯外洩氣爆，造成4名勞工及14名民眾受傷；9月5日左營區南大路的海光瓦斯供應站爆炸，幸非上班時間，無人受傷。

勞工局代理局長陳石圍說，瓦斯火災爆炸造成傷害廣泛，不僅危及相關作業勞工，也讓無辜市民受波及。有鑑於此，去年勞檢處加強瓦斯業、餐飲業及攤販業的宣導檢查，辦理7場次的宣導會與觀摩會，今年持續執行春安檢查，確保業者落實使用瓦斯的相關作業安全，讓勞雇雙方、市民朋友都能平安過好年。

勞檢處長許峯源說，瓦斯業、餐飲業、攤販業及夜市小吃，以小規模經營居多，業者僱用的勞工人數少、流動性高，雇主對於瓦斯容器使用、更換及儲存，應訂定「標準作業程序及緊急事故應變處理方式」，雇主對新僱勞工，應確實使其接受教育訓練，並加強巡視作業現場；從事鋼瓶或管路更換維修等作業之前、中、後，應確認無洩露情形；遇有瓦斯洩露跡象，應立即開啟門窗利用自然通風方式，切忌開啟電扇、抽風機等電氣設備，避免造成瓦斯氣爆。事業單位或勞工有相關問題可洽詢勞檢處：07-7336959。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/