春節9天連假恐胖2.2公斤 需騎單車713公里才能消耗

2019-01-25 17:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期快到，許多民眾在假期中大吃大喝，但也因此攝取超量熱量。國民健康署提醒，若沒節制飲食、9天連假恐胖2.2公斤，得從台北騎自行車環島經過屏東、最後到花蓮為止，大約713公里，才能消耗多餘熱量。

國健署指出，佛跳牆、雞湯、蹄膀、糖醋魚、獅子頭、米糕及八寶芋泥等都是常見的傳統年菜，這些菜色的共通點為以油炸、油煎、糖醋、勾芡、多糖及多醬汁等方式料理，換算下來，一餐攝取的熱量可能超過2600大卡。

以一般體重60公斤的成人來看，一餐所需熱量約700大卡，吃一頓年夜飯所額外攝取的熱量，需至少得跑操場103圈、約31公里，若年節期間以9天計算吃東西都毫無節制，估算會讓體重增加約2.2公斤，得要從台北出發騎腳踏車環島經過屏東後到達花蓮為止，才可消耗9天來累積的多餘熱量，需騎約713公里。

國健署建議，不論是自行準備或上館子用餐，圍爐吃年菜可選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，並注意不要暴飲暴食、並適度運動消耗熱量。

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