與「雄」同行！網紅市長合體10網紅 代言手機短拍大賽

2019-01-25 18:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕與「雄」同行」城市行銷手機短拍賽」即日起公開徵件，高雄市長韓國瑜今天與10網紅合體，聯手為比賽代言，邀請大家一起捕捉、挖掘高雄亮點，作為往後影視、觀光發展的參考。

「與雄同行」由全球華人青馬影展文化藝術基金會主辦、高雄市新聞局指導，青馬基金會董事長吳清基與高雄市長韓國瑜，今天偕同十名各具風格的網紅，邀請大家一起來捕捉及挖掘高雄新景點，獲選景點將請旅遊業者規劃遊程，作為高雄影視觀光取景參考。

10名網紅來自YouTube、IG、FB等不同領域，分別是左撇子（專業影評人）、韓雨潔（電影演員、網紅）、Bruno Black（國際攝影部落客）、鄭米粒（美妝時尚達人）及Kimi Hu（穿搭彩妝部落客）、邱俐穎（音樂才女）、綜合口味（情侶檔漫畫家）、夏晴（女神系甜心）、蕾依（網紅名模）及Basso矚目（饒舌搞笑網紅）。

青馬基金會說，基金會長期致力於整合全球華人學生拍片所需的跨境資源，給予年輕人拍片助力，青馬影展平台上線不到半年，累計已整合67所大專院校、超過兩百多部影視作品上傳，包括許多優秀得獎作品。

基金會指出，歡迎民眾用手機拍出一分鐘內、自己認為最棒的高雄電影景點，詳情可上「青馬影展」官網址查詢。

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