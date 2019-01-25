神題！學測國文考題 讓羅大佑PK李宗盛

2019-01-25 17:16

〔記者林曉雲／台北報導〕神題！今年大學學測國文科命題，閱讀題組改寫馬世芳〈煙火與火熖的種子〉文章，讓台灣流行樂壇教父羅大佑PK大師李宗盛，全國教師工會總聯合會108學測評論國文科評論教師、成功高中國文老師涂琦受訪時說，即使考生沒聽過羅大佑或李宗盛的歌曲，也不認識兩人，都不影響作答，只要看得懂考試文本，還是可以順利答題。

考題選擇題的第28題到30題題組，改寫馬世芳文章成3段，其中，第30題引用羅大佑和李宗盛的部分歌詞，要考生判斷那個答案選項最符合「歷史國族」情懷，正確答案是（A）羅大佑「亞細亞孤兒」歌詞。涂琦老師說，考生在答題時，即使不知道是那首歌曲，看的懂答案也可作答。

全教總108學測評論國文科評論教師群認為，國文考題落實課綱精神，展現跨領域與素養導向的特性，整體試題中間偏難，命題符合素養導向，內容靈活，在科普之外又增加藝術、繪畫、戲曲、音樂等試題，充分顯現跨領域教學的重要性，提高了閱讀教學的重要性，也更導引了閱讀與分析的重視，對於文本較不重視太多細節分析，但更重視精鍊語言的修養，課內外篇章的閱讀分析，亦是這次試題的特色，課內文章較去年多，有利於教學與學生學習，文言佔43％，有18題、46分。白話佔57％，有24題、54分。

第26、27題恐有爭議

台大外文系教授張小虹〈我們都是青少年〉文章今年列入考題，補教老師林東賜和李怡萱認為，考生如有良好閱讀理解能力，原本應可順利作答，但第26題和27題恐有爭議，是因為文章不易閱讀，答案選項又不夠清楚，有可能會因讀者有不同的解釋，而選擇了不同的答案，考試成績攸關考生升大學權益，希望大考中心在「文章鑑賞命題」部分要儘量明確。另外，今年考題仍有跨領域題，例如統計圖表的判讀，記憶性的考題則大減。

全國高級中等學校教育產業工會評論教師、板橋高中官廷森老師指出，107年學測國文考科首度分為選擇題與國寫題兩卷施測，若去年選擇題是為108素養導向新課綱試水溫，今年的試題則正式宣告「情境化」、「跨領域」、「整合力」的素養導向時代正式來臨。

華僑高中王瑜涓老師說，與去年相比，今年試卷總字數突破1萬2000字，閱讀素材字數最長在800字，閱讀理解題占全卷3分之2以上，高達26題的大量題組，較去年多出3題，可見題組題型越顯重要，閱讀速度與精準度是考生得分關鍵，素材文白比例各一半，符合課綱規範。

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