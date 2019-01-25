竹市府前出現超萌飛碟 太空豬互動裝置好吸睛

2019-01-25 17:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕近期新竹市吹起太空科幻風，繼巨型飄浮地球、小豬太空人驚喜現身，市府前廣場近日更出現一枚造型超萌的飛碟，吸引不少民眾好奇詢問；行政處長白舒樺指出，這是「2019新竹過好年」藝術燈季推出的「快閃飛碟」，可讓民眾進入機身透過動作操控螢幕上的太空豬，還能跳躍帶小豬飛向宇宙，十分有趣。

近期幸福廣場「飄浮地球」紛紛攻佔新竹各大小社團臉書IG，因應年節將近，市府推出「2019新竹過好年」藝術燈季，在護城河沿線、東門城、府前廣場打造大型藝術裝置，快閃飛碟才剛出現就吸引不少民眾好奇圍觀。

「歡迎帶朋友、家人來一較高下！」白舒樺說，快閃飛碟其實是《飛吧，太空豬！》藝術裝置，目前仍在施工，將於2月1日至20日展出，機身外觀採用州廳的「紅、灰色」配色製作，與市府州廳相呼應，民眾進入飛碟內，可透過感應啟動遊戲，化身螢幕上的太空豬，一起擺動、奔跑，在指定點跳耀時，還能帶著從新竹飛向宇宙。此外，飛碟內還有競賽互動機制，觀眾可透過奔跑速度、彈跳高度拿下積分及排行。

白舒樺表示，過年展出期間歡迎民眾及遊客前來體驗，開放時間自上午10點至下午6點，互動裝置旁也會展示竹市以科技藝術為展覽核心，241藝術空間的機器人，歡迎民眾至市府前廣場打卡、走春迎新年。

白舒樺指出，國家太空中心就隱身在竹科裡，不僅國產衛星福衛五號在竹市發射，打造ARRC前瞻火箭的團隊也落腳竹市，因此，市府於2019年度燈季主打太空主題，一系列科幻藝術燈融合城市地景，盼藉由藝術裝置讓孩童輕鬆體驗科普教育，將城市打造為銀河冒險樂園。

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