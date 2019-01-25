「三點蟹」蟹膏是鮮藍色 水試所：不用擔心啦！

2019-01-25 16:45

〔記者俞肇福／新北報導〕1位基隆民眾昨天（24日）透過臉書指出，自己在新北市萬里區龜吼漁港購買的「三點蟹」，回到家打開蟹殼後發現裡面的蟹膏呈現鮮藍色，民眾在網路上留言說這是「阿凡達蟹」嗎？民眾紛紛勸他「不要吃」；農委會水產試驗所指出，三點蟹係屬甲殼類，甲殼類體內的蝦青素與蛋白質結合後，便呈現藍色，未煮熟的三點蟹卵呈現藍色，應為自然現象。

民眾將照片分享至臉書社團「基隆人」，當中見2隻「三點蟹」的蟹殼拆卸後，蟹體正中央的蟹膏有別於一般的黃色、橘色，竟成呈現相當鮮豔的藍色，就連拆下來的蟹殼上也附著大量藍色蟹膏，PO文網友對此心生疑慮「這是正常的嗎？」，將照片PO網詢問網友們的意見。

網友們全都沒見過鮮藍色的蟹膏，有網友指出過去曾有專家表明若螃蟹食用大量綠藻，蟹膏有可能會呈現綠色，但如此怪異的藍色蟹膏，令人看了相當不安心，奉勸他就算螃蟹有蒸熟，也不要輕易下肚，以免發生意外，更有網友表明藍色蟹膏可能是螃蟹受到污染所致。

行政院農業委員會水產試驗所助理研究員莊世昌表示，甲殼類的藍色成因，多與蝦青素（astaxanthin）有關，蝦青素色素與一種甲殼菁（crustacyanin）的蛋白質結合後，便會呈現藍色，在自然界中也常可看到有些體色應為紅色的螯蝦，在不確定的情況下，身體產生過量的甲殼菁，致蝦體變成藍色，而有些如鱟及甜蝦等大型甲殼類動物，原本便帶有藍色的卵。

三點蟹的藍色卵，不確定是怎樣的生理機轉下，該蟹體產生過多的甲殼菁進入卵中，呈現藍色的蝦青素，此現象應為自然中可能發生的情況，請民眾不用擔心。

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