醫病》喝水也會胖？醫生：肥胖是病 吃出來的

2019-01-25 16:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕「喝水也會胖！」常聽到民眾抱怨瘦不下來，辨稱連呼吸都會胖。成大斗六醫院醫師陳泓裕表示，其實肥胖是病，是吃出來的，台灣目前是亞洲最胖的國家，除少數肥胖是來自代謝或憂鬱、焦慮症因素外，其餘民眾只要控制好飲食、多運動，就能減重。

40歲的劉先生上個月體檢報告出爐，滿滿都是紅字，身體質量指數（BMI）高達36，不僅腰圍超標，血糖、膽固醇、肝功能也都過高，擔心身體出狀況，趕緊到成大斗六分院家醫科門診就醫諮詢。經過醫師評估，發現問題都和肥胖有很大的關係。

陳泓裕表示，體內脂肪堆積過多造成的肥胖，不只是體重增加，本身就是一種疾病！中度以上肥胖的人，胖超過5年，死亡率較一般人增加2倍，胖超過15年，死亡率最高增加到3倍；而且肥胖的人有較高的機會罹患糖尿病、代謝症候群、脂肪肝、阻塞型睡眠呼吸中止症、胃食道逆流、退化性關節炎、不孕症、憂鬱症，甚至還會增加許多癌症發生的機會，例如食道癌、大腸直腸癌、子宮內膜癌等。

陳泓裕提醒，現在應該逆轉治病的模式，不是等到有慢性病才注意肥胖，而是有肥胖現象就要搶先機先處理，避免跟著肥胖而來的疾病，而且即使有了慢性病，積極減重也能明顯改善慢性病，甚至有機會完全停藥。

陳泓裕指出，很多肥胖者說喝水也會胖，其實多數的胖是吃出來的，早餐一份蛋餅、一杯奶茶，油脂及糖份偏高。要控制體重，首先要寫出飲食紀錄，將一天所吃的東西記下來，才知道哪些食物是「地雷」，有沒有吃太多，進行飲食管理，才不會吃進過多熱量卻不自覺，再配合適量運動，就能控制好體重。

他指出，精緻食品、糕餅類、油炸物熱量都偏高，果汁、飲料含糖量也不低，不是不能吃，但採熱量的總量管制，控制食物的份量，就不會讓體重失控。

陳泓裕表示，成大斗六分院2月起將開設體重管理門診兼減重班，將從相關疾病檢查、飲食運動方法、心理衡鑑介入、藥物調整治療等各個面向，全方位評估，以有效、有證據、不傷身體的方法，幫助民眾不走冤枉路，能成功「戰勝肥胖症，疾病逆轉勝。」

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