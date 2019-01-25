6縣市車主淘汰二行程機車搭公共運輸 交通部加碼500元補助金

2019-01-25 17:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為加速淘汰二行程機車，鼓勵民眾搭乘電子票證，交通部與環保署合作推出「大眾運輸消費金補助專案」，除環保署既有淘汰補助金500元外，交通部再加碼補助500元，只要車籍登記在台北市、新北市、基隆市，新竹市、苗栗縣及台東縣，車主汰換時就可選擇參與專案，於明年6月30日前使用電子票證搭乘公共運輸，消費金額達到補助全額後，補助金就會匯入民眾指定帳戶。

交通部次長祁文中表示，如何鼓勵汰換二行程機車，交通部、環保署等單位長期以來都非常重視，因此，除原本補助方案外，交通部今年再加碼推專案。該專案民眾必須先搭乘公共運輸才能領取補助，期望民眾搭乘之後，就夠體認到其實公共運輸也不是想像中那麼不方便，進而改變民眾交通習慣，至少有部分交通行程，可改搭公共運輸；另外，除交通部、環保署各提供500元外，地方政府也可依各自情況，提供補助金給民眾。

「大眾運輸消費金補助專案」是車主淘汰二行程機車時，提供1張電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫卡）給環保局登記，之後持卡搭乘公車、客運、計程車、台鐵、捷運、高鐵、輕軌、渡輪等大眾運輸，搭乘金額於明年6月30日前滿補助金全額後，就會將補助金匯入車主指定帳戶。交通部表示，消費累積金額會從票證系統撈取資料，民眾不須特別記得自己搭了多少錢。

今年是環保署淘汰二行程機車補助的最後1年，交通部特別提供等值加碼補助，是希望讓民眾以實際行動支持公共運輸，落實環境永續。

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