中製反隱形雷達遭F-16慘虐 他酸：中國軍武實戰就像垃圾

2019-01-25 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國自豪具有反隱形與預警導彈、對抗第四代隱型戰鬥機殺手鐧的自製雷達JY-27，在日前以色列空襲敘利亞大馬士革機場時，慘遭以國F-16戰機狂轟濫炸。對此，桃園市議員王浩宇大酸，「中國軍武，實戰就像垃圾」 。

王浩宇在臉書指出，以色列日前針對敘利亞首都大馬士革軍事目標進行摧毀行動，僅派出F-16戰機就順利炸毀了最先進的中國隱形雷達及俄國防空系統。其中，中國最先進的JY-27雷達，號稱對空最大探測距離達300公里，能探測到以色列空軍的F-35隱形戰鬥機，但實戰時卻連F-16都偵測不到，慘遭以色列空軍F-16戰機摧毀，「證明中國軍武根本毫無實用性」。

王浩宇說，俄羅斯製的Pantsir-S1（鎧甲-S1）防空系統，則因為中國製雷達預警太慢，雖然射出部分飛彈，但沒有攔截到任何導彈就全遭殲滅。他提到，據了解，以色列本次使用的是F-16C/D款戰機，「而台灣空軍則擁有更先進的F-16V，中國的雷達與防空飛彈系統恐完全不是對手」。

網友也在文章下方留言，「中國的防禦系統都是垃圾」、「敘利亞應該是買到山寨貨」、「王議員，你一天要讓五毛的心碎幾次」。

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