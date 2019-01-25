延禧攻略、陳樹菊小行星也入題 學測國文古今雅俗兼備

2019-01-25 16:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學學測國文科選擇考題中，大考中心提升整體閱讀量，並重視跨領域、多元文本，不僅表格、文章、漫畫等，包含羅大佑及李宗盛歌詞，以及陳樹菊小行星、電視劇《延禧攻略》等都入題，要考生擴展閱讀素材多元、調整閱讀習慣。

大考中心統計，國文選擇題有13萬8248人報名，到考人數13萬6142人，缺考率1.52％。

大考中心主任劉孟奇說，今年國文出題在閱讀上比重增加，去年5603字，今年來到6560字，但經闈場內的老師與試考生測試，閱讀量增加，難度並未上升，反而呈現素養導向的反思應用，考驗考生理解力。

其中，入闈的教師分析，今年是國文選擇題單獨成卷的第2年，題目聚合古今、兼容雅俗，文學、藝術文本作為基礎，另有天文及社會科學探究，難度中間偏易，不少人文藝術精神底蘊在試題展露無遺。

例如時事題考中央大學天文觀測並將新發現的小行星命名為「陳樹菊」，藉此讓樹菊阿嬤的善行照亮全世界；也談論羅大佑、李宗盛的民歌故事及歌詞創作意涵；甚至更將去年火熱的中國電視劇《延禧攻略》也列入題材，呈現考生需透過閱讀，進而理解運用。

闈場試考生則分析，今年國文文言文的篇幅短小，淺顯易懂，較無死板單純記憶題，平常若廣泛閱讀，可快速理解文章，再加上充實的國學背景知識，就可輕鬆答題，整體而言很靈活。

中山女高老師李明慈認為，看出試卷把國文科當作語文工具，命題符合即將上路的108課綱素養導向，素養題跟傳統題型各半，雖閱讀無超長文章，平易近人，並且多元題材如科普、經濟、藝術、史地等領域兼備，但選項誘答具鑑別度，有樂評人馬世芳談羅大佑與李宗盛來呈現當代；取材多元下對學生是挑戰，高中老師也須教導學生閱讀策略，才能應對靈活多變的試題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/