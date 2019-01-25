延禧攻略、陳樹菊小行星也入題 學測國文古今雅俗兼備

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學學測國文科選擇考題中，大考中心提升整體閱讀量，並重視跨領域、多元文本，不僅表格、文章、漫畫等，包含羅大佑及李宗盛歌詞，以及陳樹菊小行星、電視劇《延禧攻略》等都入題，要考生擴展閱讀素材多元、調整閱讀習慣。
大考中心統計，國文選擇題有13萬8248人報名，到考人數13萬6142人，缺考率1.52％。
大考中心主任劉孟奇說，今年國文出題在閱讀上比重增加，去年5603字，今年來到6560字，但經闈場內的老師與試考生測試，閱讀量增加，難度並未上升，反而呈現素養導向的反思應用，考驗考生理解力。
其中，入闈的教師分析，今年是國文選擇題單獨成卷的第2年，題目聚合古今、兼容雅俗，文學、藝術文本作為基礎，另有天文及社會科學探究，難度中間偏易，不少人文藝術精神底蘊在試題展露無遺。
例如時事題考中央大學天文觀測並將新發現的小行星命名為「陳樹菊」，藉此讓樹菊阿嬤的善行照亮全世界；也談論羅大佑、李宗盛的民歌故事及歌詞創作意涵；甚至更將去年火熱的中國電視劇《延禧攻略》也列入題材，呈現考生需透過閱讀，進而理解運用。
闈場試考生則分析，今年國文文言文的篇幅短小，淺顯易懂，較無死板單純記憶題，平常若廣泛閱讀，可快速理解文章，再加上充實的國學背景知識，就可輕鬆答題，整體而言很靈活。
中山女高老師李明慈認為，看出試卷把國文科當作語文工具，命題符合即將上路的108課綱素養導向，素養題跟傳統題型各半，雖閱讀無超長文章，平易近人，並且多元題材如科普、經濟、藝術、史地等領域兼備，但選項誘答具鑑別度，有樂評人馬世芳談羅大佑與李宗盛來呈現當代；取材多元下對學生是挑戰，高中老師也須教導學生閱讀策略，才能應對靈活多變的試題。
-
歌星羅大佑、李宗盛等人在校園民歌時期傳唱故事，也成了今年學測國文題材。（記者吳柏軒攝）
-
今年學測國文科的試題中，時事題考出去年9月才命名的「陳樹菊小行星」，由中央大學鹿林天文台發現，藉此讓樹菊阿嬤的善行義舉照亮全世界。（記者吳柏軒攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv