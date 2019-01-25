連羅馬尼亞總統都想要 交大智慧農業科技揚名海外

2019-01-25 17:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕國立交通大學生科系副教授陳文亮團隊整合物聯網、區塊練和生物科技技術，開發出無毒智慧科技農業系統「AgriTalk管理平台」，有效以無毒方式解決病蟲害並增加產量，不只已經有10個國家希望到當地建置試驗農場，連羅馬尼亞總統都來詢問，希望推廣到他們國家。

科技部今年1月率領44個台灣科技新創團隊前往美國參加2019美國消費性電子展CES，陳文亮團隊以智慧農業科技在展場中殺出重圍，獲得瑞典、加拿大、義大利、法國、荷蘭和菲律賓等10個國家關注，洽談到當地建置試驗場域，羅馬尼亞總統更表示希望在他們國家推廣，商機估計超過9億元。

陳文亮今天代表團隊出席科技部舉行的記者會，出身雲林台西鄉的他說，其實農村人口老化問題已經愈加嚴重，大多數老農年齡早已超過65歲甚至已經70歲，要怎麼讓青農回流並且傳承老農智慧，這是他想要解決的問題。

陳文亮說，他們從智慧農業下手，可以提供整體解決方案，這也是引起各國關注的原因，從施肥、解決病蟲害到增加產量，都能透過這套AgriTalk管理平台完成，還能對接無人機或接上管線自動噴灑農藥，農夫只要遠端遙控，就能進行噴灑作業。

陳文亮指出，這套系統在作物栽培生長過程，使用物聯網技術實施全面動態監控，包含基本微氣候環境監測、光照流明度、UV照度、土壤溫溼度、酸鹼值、導電值、空氣中二氧化碳與PM2.5監測、病蟲害監測等，並使用人工智能技術自動調整水、肥、預防病蟲害的有機農資使用，確保作物的健康成長。

陳文亮說，系統能透過土壤微生物分布，精準施肥，系統藉由導電度、土壤溫度和濕度，了解土壤氮磷鉀含量，然後精準施肥，由於各地土壤成分不同，人工智慧系統經過學習3到4個月後，就能因地制宜進行分析。

研究團隊除了開發系統，也研發出病蟲抑制劑，由於陳文亮曾經目睹務農的父親，為了噴灑農藥差點丟了性命，為了降低化學農藥對人體的傷害，團隊以蜘蛛蛋白研發出對蜜蜂和人體無害的害蟲抑制劑，已經通過有機農藥認證，而且可以涵蓋目前80%的農作物害蟲。

陳文亮以他們的實驗農場舉例，透過系統和肥料與抑制劑的配合，一般農民栽種薑黃，大多有「種1年休3年」的習慣，因為土壤養分用完就需要休息，但是他們團隊不僅可年年栽種，薑黃生產量已經比一般種法高出5倍，草莓也從一株10到15顆，增加到15到20顆。

科技部長陳良基說，今年44個台灣團隊帶回55億元的訂單和募資金額，國際媒體曝光比前一年增加20倍，獲獎數量更達全球前二，可見台灣許多團隊都做到產業創新和轉型，台灣的科技實力和創新能力也受到國際關注，拿到亮眼的成績。

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