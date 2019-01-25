金鏟子「緊產子」 台南這間大廟新春擲筊獎品很特別

2019-01-25 17:29

〔記者楊金城／台南報導〕鼓勵夫妻「增產」，台南北門區三寮灣東隆宮在春節將舉辦第4屆跋杯PK大賽，擲筊冠軍獎品是輛機車，最特殊的是提供120支「金鏟子」讓信眾擲筊求乞，只要1個聖杯即可。

三寮灣東隆宮總幹事吳崑源說，東隆宮正在興建拜庭、牌樓，動土大典時特地將120支金鏟子（圓鍬），由主神李府千歲加持過，讓信眾在農曆春節期間擲筊求乞，祝福夫妻早日好「孕」來。

這是東隆宮首次提供金鏟子供擲筊求乞，在一般宮廟十分少見，吳崑源說，習俗傳說開工動土的金鏟子放在床底下，就能順利幫助夫妻生子，「金鏟子」取其諧音希望「緊產子」。

只要1個聖杯以上就能迎請回去1支金鏟子，隨意添油香錢，金鏟子可放在床頭櫃、床底、房內合適地方，保持房間乾淨整潔，將來如願生子後，須備麻油雞或油飯前來東隆宮答謝神恩。

東隆宮將在大年初一（2月5日）、初二（2月6日）舉辦擲筊PK賽，東隆宮董事侯明舜說，擲筊冠軍最大獎是輛機車，第二名1萬5千元、第三名1萬元獎金，第四到十名都有獎金，擲筊報名費每人100元。

當地三慈國小校長黃三和說，東隆宮李府千歲很靈驗，2年前他參加擲筊，第一次沒有聖杯，第二次再擲筊前，向李王稟報請求獲得獎金當校務基金幫助學生，結果擲筊後連9個聖杯獲得8千元獎金，有位校友加碼8千元當校務基金。

此外，台南官田區慈聖宮秉持神農大帝濟世的德澤，今天第11年舉辦「寒冬送暖」活動，發放官田里中低收入戶和獨居老人、弱勢單親家庭共57戶，每戶紅包現金1千元，和價值約1700元的日常生活用品，主委陳俊銘並捐贈官田國小課後輔導基金4萬元、陽明工商籃球隊訓練基金2萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/