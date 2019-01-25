醫病》按摩按到坐輪椅！ 內視鏡導航手術助再行走

2019-01-25 17:06

〔記者歐素美／台中報導〕50歲林姓婦人因提重物腰背痠痛，同上指甲彩繪課的同學見狀，好心為其按摩肩頸紓壓，不料，竟以膝蓋頂住其椎間盤，將其上半身向後扳，突然「啪」一聲，林婦當場腰痛、腿麻，痛到無法行走，需以輪椅代步，求治童綜合醫院才知腰椎椎間盤破裂，碎片移位神經孔，嚴重壓迫神經，導致疼痛及肌肉無力，經內視鏡導航手術摘除碎片，終於重拾正常生活。

童綜合醫院副院長徐少克表示，經腰椎磁振造影檢查，發現林婦腰椎椎間盤嚴重破裂，碎片移位到神經孔，壓迫神經，導致嚴重疼痛和肌肉無力，因碎片被脊椎骨包圍，內視鏡不容易進入，經立體定位的導航手術，讓內視鏡進入時可以選擇破壞最少、最安全的途徑，進而順利完成了椎間盤碎片摘除手術，術後林婦終於可以行走。

林婦表示，椎間盤破裂後不僅腰臀疼痛，左腳也不能伸直，常需保持彎曲，致鼠蹊部不斷抽筋，晚上幾乎無法入眠，手術後左腳終於能夠伸直，重拾正常生活。

徐少克指出，椎間盤突出常因姿勢不當、受力不當或外傷引起，若出現肌肉萎縮、大小便失禁等明顯神經受損症狀，必須立即手術，但傳統手術須破壞正常肌肉及部分脊椎結構，容易產生神經沾黏，造成脊椎不穩定等後遺症；脊椎內視鏡微創手術可避免破壞結構肌肉，減少後遺症產生，配合導航更能精準安全到達病灶，直接處理壓迫神經的碎片。

徐少克執行脊椎內視鏡微創手術已突破2500個案例，為台灣個人紀錄保持人，個案術後滿意度達95%以上，也是台灣脊椎微創醫學會創會理事長。

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