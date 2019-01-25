賞花免門票！過年來走春 「花在彰化」有Fu

2019-01-25 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕春節假期哪裡遊？來彰化賞花免門票，既不傷荷包，又能徜徉在花花世界放鬆心情。彰化縣春節重頭戲「花在彰化」活動，今年將從農曆初一到十五在溪州公園登場，縣長王惠美今邀請民眾，白天來彰化賞花、晚上看光雕秀，15天活動都不收門票，免費入園。

農糧署中區分署分署長王安石，以全國每3朵花就有1朵花來自彰化，他大推彰化就是花的故鄉，過年來彰化免費賞花，值得一遊！

活動場地在溪州公園，每天上午9時至晚間9時開放入園，今年園區規劃花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展，以及各鄉鎮市農業特產、食農教育DIY、地方美食，還有劇團演出和中國火龍秀的民俗表演，活動內容有得看、有得吃更有得玩，精彩可期。

迎接金豬年，縣府特別在公園人造湖區，打造了1大顆呼應生肖「豬」年的巨型月球裝置藝術品，營造喜迎金豬的過節氛圍，藝術品搭配每半小時10分鐘的光雕秀，主燈以擬人的親子生肖豬為意象，豬媽媽和豬小弟同台，展現花在彰化是適合親子同遊的活動魅力。

活動期間安排接駁車紓解車潮，接駁車各在台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/