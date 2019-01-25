土地公廟有個168公斤大元寶 拜拜摸了一路發

2019-01-25 16:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區光明里有一個位在農田中間的烏日阿嘧哩福德祠，廟雖小，但很靈驗，香火鼎盛，104年鑄造了一個重達168公斤的大元寶後，更是人潮不斷，很多中小企業的老闆、仲介等都會來拜拜，摸摸元寶，讓福德祠宛如財神爺廟。

烏日阿嘧哩福德祠已有百年歷史，有土地公及土地婆各一尊，過去四周都是農田，社區居民要拜土地公，都要帶著貢品走在窄窄的田埂上，很不方便，因此主委楊坤炎跟廟旁地主交換土地，得以興建停車場，方便社區居民拜拜好停車。

民國104年，廟內有幹部夢見土地公希望能鑄造大元寶，而且要168公斤，象徵一路發，當年8月完工，廟方把大元寶放在土地公後方，信徒拜完土地公，就可摸摸大元寶，把平安及財運帶回家。楊坤炎說，以前廟方賣銀紙，約1個月200份，有了大元寶銷量增加到500份。

台中市議員吳瓊華今天也來拜拜，在楊坤炎的指導下摸大元寶，吳瓊華說，烏日阿嘧哩福德祠她常來，但因為大元寶在土地公神像後面，她不知道，得知有大元寶，特地來摸一摸，也會告眾民眾可以來這裡求財運。

光明里有很多工廠，很多企業主會帶著員工來拜拜摸元寶，尾牙頭牙、大年初一人尤其多，讓阿嘧哩福德祠宛如財神爺，而廟方也準備了可愛的小元寶，添500元香油錢就送一個。

烏日阿嘧哩福德祠還有不少玄奇的故事，曾有一對住在西屯惠中路的老夫婦，他們住在烏日的外孫女一直高燒不退，老夫婦竟夢見一座位在田中央的福德祠，廟裡的土地公要他們去拜拜，老夫婦找了半天才找到，拜拜後在福德祠結上紅綵，外孫女的燒竟退了。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/