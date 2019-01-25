嘉市史蹟資料館委外 華麗變身「昭和J18」文創餐廳

2019-01-25 16:54

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕座落百年嘉義公園的嘉義市史蹟資料館，創建於1943年（日治昭和18年），屬日式「書院造」木結構建築特色，也是市定古蹟，今年改委由民間業者經營，結合餐飲與文創，華麗變身「昭和J18」，27日（本週日）上午10點正式開幕。

目前試營運免門票，吸引遊客搶先體驗日式老屋轉型風情，上週日遊客最多1天有7、800人造訪。

嘉市史蹟資料館2棟建物乃日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，2棟建築空間互為串聯，內部建築素材包括天花板、塌塌米地板、紙橫拉門、玄關、外廊道等，皆為傳統日式建築式樣，展現優雅的建築之美。

嘉市文化局去年底將嘉市史蹟資料館委託「對了出發文化創意有限公司」經營管理，以3年為期，盼以「歷史文化再現」理念，保存舊時光的美好。

對了出發文化創意公司執行長葉欣芝說，嘉市史蹟館變身昭和J18，營造成日式文化體驗、文化活動及串聯嘉義公園周邊遊憩景點跨領域與跨產業媒合基地，1年至少辦6場藝文活動，讓更多人認識歷史建物之美。

昭和J18餐飲特區提供在地特色農產食材套餐及咖啡、甜點，藝術特展區展出邱秉恆老師書法，並有和服體驗租借、文創商品展售、嘉義小文學、閱讀空間等。

公休時間為星期一及除夕、初一，營業時間星期二至四及日，上午8點至下午5點，星期五至六，上午8點至晚間8點，嘉義市民免收門票，外縣市民眾需要門票50元（可折抵園區消費）。

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