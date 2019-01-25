立委會勘爭取中央補助 盼年底前中市民生街能通福貴路

2019-01-25 16:42

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區民生街末端70公尺未打通，無法銜接福貴路，並產生高低差，立委洪慈庸25日邀集相關單位會勘，爭取內政部營建署「生活圈道路計畫」補助，並協調國產署提供土地納入整體規劃，希望在今年底前完工打通，紓解交通，並帶動地方發展。

立委洪慈庸今天邀集內政部營建署中區工程處處長何志浩、財政部國有財產署中區分署秘書謝俊良、市議員議員蕭隆澤及市府相關單位會勘。建設局簡報指出，民生街至福貴路長70公尺路段，目前僅有人行便道，為促進都市縫合，市府已完成都市計畫道路變更，接下來將打通道路串聯，總經費約4350萬元，其中，主要經費在於用地取得。

洪慈庸表示，鐵路高架化後，台中都市縫合逐步進行，潭子區仍有許多巷道未打通，民生街與福貴路交通銜接問題存在已久，前年市府已提送都市道路計畫變更，今年編列經費將徵收用地打通道路，希望能在今年底完工。

另福貴路與台三線中山路銜接工程也正進行中，未來完成民生街銜接福貴路的最後一哩路，地方交通將四通八達，疏通車流盼帶動產業發展。

「生活圈道路計畫」屬於有計畫性及統整性的交通基礎建設，可協助地方建構完善路網及提升區域產業運輸效能，補助額度為工程費的70%，洪慈庸除爭取中央補助外，國產署也允諾無償撥用週邊土地，由市府納入整體規劃進行綠美化，洪慈庸盼中央、地方共同合作，讓在地鄉親交通更加便利。

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