醫訊》6道藥膳養生年菜 高纖低鈉美味不減

2019-01-25 16:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕圍爐團圓飯為農曆春節期間的傳統習俗，但如何健康飲食，是重要課題，奇美醫學中心今天發表6道藥膳養生年菜，包含搭配蔬果的鮮蝦，以及益氣補血兼溫經通脈的鱸魚鍋、烏骨雞、豬肋排、五行米糕…等，美味不減，且高纖又低鈉，相關食譜也上傳該院官方網站大力推廣，讓民眾也能在家DIY。

這6道精心設計的料理，是由奇美的中醫部與營養科合作開發，再請該院餐廳總廚杜進財烹調、上桌，系列佳餚包含鮮蝦水果盅、銀杏長年菜、暖手豬肋排、蔘耆藥膳鱸魚鍋、黃精杜仲烏骨雞、南瓜五行米糕等，色香味俱全，令人垂涎。

營養科組長劉翠娟表示，年菜中的冷盤大草蝦，多沾著高熱量的沙拉一起吃，院方以檸檬、柳橙、百香果等調出醬汁，增加纖維的攝取，搭配紫蘇葉，可幫助消化，減少餐點的寒性，並添風味。

銀杏長年菜結合薄芡，增添美味，但以白果擺盤，適量食用，可以調養氣息；鱸魚鍋的中藥配方，則能補氣血，吃起來也不會太燥熱。

至於烏骨雞，奇美中醫師王瑜婷指出，藥膳配方可補脾腎氣，還兼具養血之效，充滿能量地迎接新年；有別於坊間的鹹口味，院方開發的五行米糕，取材龍眼、南瓜、紅棗、蓮子的天然甘甜，且加了安神的浮小麥、明目的枸杞子…等，值得推薦。

王瑜婷說，豬肋排的料理，則採醃烤方式，添加黨參、黃耆、紅棗、當歸、川芎…等，可補氣生血、溫經通脈，心、手都暖和，最適合冬天食用。

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