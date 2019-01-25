嗆合照不送禮是「厚臉皮」 網紅要粉絲探班送「高檔食物」

一名展場主持人兼Show Girl，昨（24）日在臉書發文，表示探班要有基本常識和Sense，她指出，如果雙手空空去拍照，「我只能說你勇氣可嘉」。（圖擷取自臉書粉絲團）

2019-01-25 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的台北國際電玩展今（25）日在世貿一館隆重登場，吸引了破萬名玩家到場共襄盛舉。也有不少粉絲藉此機會，貼心送上食物給現場心儀的網紅直播主或Show Girl「探班」；對此，一名展場網紅主持昨日發文，不但表示「雙手空空」去合照是厚臉皮的表現，還「建議」粉絲送「鼎泰豐」、「LadyM」等高檔食物，而這番言論也影起網友議論。

一名展場主持人兼Show Girl，昨（24）日在臉書發文，表示探班要有基本常識和Sense，她指出，如果雙手空空去拍照，「我只能說你勇氣可嘉」，還嗆「這麼厚的臉皮千萬不要浪費，過年圍爐的時候可以讓媽媽把熱湯放在你臉上，不需要花錢買隔熱墊了」。

這名網紅酸完粉絲，也不忘提出教戰守則，她指出，展場便當通常不好吃，站久了也容易餓，凡舉鼎泰豐、添好運等知名餐廳的食物，都是不錯的選擇，「但是你家巷口的乾麵或鍋貼飯糰就不用了」；此外，包裝精美的甜點和水果也是不錯的選項，也容易被女神放在IG上來打卡感謝，她建議粉絲可以在國父紀念館站購買知名甜點LadyM，買完可以直接搭公車到世貿，非常方便。

她也提醒，手搖杯或是咖啡應盡量避免，一個人最多一天也才喝一杯，多的都是跑進工作人員的肚子裡，心意就白費了；至於賣場的餅乾、糖果、巧克力，這位網紅建議粉絲，「請各位自留，或是生日的時候再帶去學校公司請同學和同事吃」，更表示「我就真的收過一把糖果，拜託不要鬧了」。

網紅的文章傳開後，也在網路上掀起議論，有網友表示「好一個交戰守則，收下了」、「這篇太專業了」、「很幽默，我喜歡」；也有其他網紅同意她的說法，在下方留言表示「手搖杯真的千拜託萬拜託的請自己喝下吐別送上門啊」。

不過也有網友怒轟「實在覺得粉絲有特地來看自己就是心意了，沒必要說啥人家不帶禮物就是厚臉皮」、「這種話說出來不會讓別人覺得妳很沒教養嗎」；也有網友質問「請問妳覺得自己是否勢利眼」？而這位女網紅也坦然回應「我是啊」。

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