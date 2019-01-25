送春節加菜金 東縣府跑透透

2019-01-25 16:28

［記者王秀亭／台東報導］歲末年終之際，台東縣政府社會處全縣社福機構跑透透，送給每個機構春節加菜金，感謝縣內社福單位為弱勢者的付出與辛勞。

縣社會處長曹劍秋表示，台東縣弱勢者比例高，全縣有4家兒少安置機構、4家身心障礙機構、4處護理之家及13家老人福利機構，總共收容1406名服務對象，整體收容安置比率達81.36%，以養護中心為例，多數皆開放部分床位，收容縣內經濟弱勢、需要長期照顧的長輩，讓長輩們獲得妥善的安養。

縣長饒慶鈴與處長曹劍秋今天第一站抵達柏林養護中心，住民一見縣長到來，開心迎接，已在柏林住了12年的80歲林阿嬤，更是穿上充滿喜氣的紅上衣迎接一行人到來，林阿嬤說，喜歡有人來探望，即使每個人來的時間不長，大家還是對外界的關心備感溫暖。

隨後一行人逐一慰問縣內社福機構，問候每位院童、身障及長者住民和辛苦的工作人員，並實地瞭解住宿環境。除柏林養護中心、長青養護中心、海山扶兒家園等全日型住宿式兒少、老人、身障安置機構，也慰問哈拿之家、阿尼色弗兒童之家、牧心智能發展中心、台東縣智障者家長協會等13處協助縣府日間照顧社區居住單位。

饒慶鈴表示，「社福關懷」是縣府六大推動施政主軸之一，盼民眾感受到「有溫度的社福服務與關懷」，未來將以關懷弱勢營造友善環境為施政重點，持續實踐「幸福台東」的宜居城市。

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