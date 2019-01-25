軍方禁限建申請費時擾民 中市議員協調簡化流程

2019-01-25 16:33

〔記者歐素美／台中報導〕重要軍事管制區指定建築線禁限建區域去年底公告新地段，大甲、大安及外埔區新增諸多禁限建地段，因申請流程時間長，造成民眾不便，市議員施志昌接獲陳情，25日召開記者會，邀請空軍第三聯隊參謀長趙如山、陸軍第十軍團副參謀長楊忠都及都市發展局科長劉政宏等協調說明，要求市府及軍方簡化流程，軍方允諾，新公告區域新建築高度30公尺內由市府審查即可，有效縮短流程。

施志昌表示，這次重要軍事管制區指定建築線禁限建區域公告新地段，重新納入許多地段，其中大甲原本只有劍井段，這次公告多出了32個地段，大甲溪以南甚至超過9成被納入，外埔區原本僅上鐵山與下鐵山段兩個地段被納入，去年底再新增5個地段，大安區原本無地段被納入，這次新增6個地段。

施志昌表示，為了國家安全，設立重要軍事管制區指定建築線禁限建區域的重要性可以理解，但一次劃入這麼多區域，讓民眾及建築師等相當困擾，尤其民眾自有地要自建都必須送審，一等就是幾個月，不僅民眾抱怨擾民，也可能衝擊地方發展。

劉政宏表示，軍事禁限建管制區審查方式有兩種，一種為都發局代收轉發給軍方，或由申請人自行函請第五作戰區指揮部審查，作業時間若由都發局代轉，一週內會轉給軍方，軍方收到後須於一個月內審查完畢回覆民眾，若自行向軍方送審軍方收到亦須於一個月內回覆。

楊忠都表示，地方政府是審查很重要的一部分，地方政府有疑慮再送軍方複審。同意未來若有新建築高度在30公尺以下，且位於新的公告地段，可逕由都發局審查，若為原公告地段，如大甲區劍井段、大安區上鐵山段、下鐵山段，因受限地段高度，不論建築高度均須送審。

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