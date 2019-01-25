豬肉怎麼丟？台灣生肉丟垃圾桶熟的算廚餘 中國豬肉寄防檢局

2019-01-25 15:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天下午緊急召開記者會，說明豬肉丟棄處理流程，農委會副主委黃金城表示，確定來源是台灣的生豬肉丟到垃圾桶、熟豬肉丟廚餘桶，來源不明包含中國的豬肉請寄回防檢局。

環保署長張子敬昨天在媒體茶敘時提到，生豬肉丟垃圾桶的作法引起爭議，今天環保署和農委會討論出統一作法，環保署副署長沈志修表示，針對目前台灣內部生豬肉，例如家中可能有生豬肉放了半年過期不想使用，大掃除清出來後，為了安全起見，建議交給垃圾車送進到焚化爐妥善處理，拜託市民配合，目前台灣的垃圾超過百分之99都是進到焚化爐，進到掩埋場的幾乎不到百分之一，經過焚化爐高溫焚毀，不會經過廚餘系統。

至於煮熟的豬肉，沈志修說，目前熟豬肉還是繼續丟到廚餘桶，國內廚餘養豬場全國有1154場，檢核到1月31日截止，假設沒辦法完成檢核必須改用飼料，由農政單位輔導退場。

黃金城強調，但是針對來源是中國的豬肉品，或是來路不明的豬肉，希望民眾還是要交回防檢局等檢疫單位。

黃金城指出，既然掩埋場幾乎不掩埋一般家庭垃圾，經過焚化爐焚燒，更能確保放到一般垃圾處理的途徑可行，也是符合阻斷傳播源的方式，丟到焚化爐可以說是一了百了，而生豬肉到掩埋場後，非洲豬瘟病毒只有單一感染豬隻，以台灣野豬狀況來說，野豬跑到掩埋場周圍吃豬肉的機會幾乎很低，因此感染風險很低，例如口蹄疫發生時，有很多機會讓野豬接觸到口蹄疫，但是我們野豬從來沒有發生過口蹄疫案例，也就是說風險非常低。

黃金城最後和沈志修在記者會後上演大擁抱，黃金城強調，農委會和環保署完全沒有不同調的問題，彼此溝通順暢一條心。黃金城也呼籲民眾不要再帶中國豬肉製品回台，他直言，「那樣的肉品還值得你去吃嗎？」中國所有不管是死掉還是被感染的活豬，都進到加工廠，會希望親戚朋友家人去吃嗎？

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