醫病》酗酒傷胰痛到打滾 膽胰管檢查治療術解疼痛

2019-01-25 16:19

〔記者歐素美／台中報導〕41歲謝姓建築工人，15歲開始每天1瓶高梁，喝到胰臟發炎萎縮，經常痛到打滾住院，生不如死，痛下決心戒酒，經台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周偉強採用「膽胰管檢查治療術」（ERCP）治療，解除疼痛，恢復正常生活，但醫師表示，長期酗酒對胰臟的破壞是不可逆的，很可能復發。

春節將至，很多人都會利用親友相聚多喝2杯，台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周偉強提醒民眾飲酒要適量，因「酗酒」傷身，還會對胰臟造成永久破壞。

41歲謝姓建築工人，15歲國中畢業後即投入建築業，幾乎1天1瓶高粱酒，20多歲就開始出現胰臟發炎症狀，謝男表示，胰臟發炎容易脹氣、吃不下，不吃會痛、吃了更痛，常痛到在地上打滾，進出醫院是家常便飯，因為痛到影響工作，才決心戒酒。

台中慈濟醫院腸胃科醫師周偉強表示，謝男因長期濫飲引發反覆胰臟炎，造成鈣化剝落形成結石，並造成胰臟細胞死亡，胰管纖維化彎曲狹窄等永久傷害，破壞胰臟應有功能，因胰臟分泌胰島素，並可能引發糖尿病，經施以10多次「膽胰管檢查治療術」（ERCP），以內視鏡從口中進入食道、胃、十二指腸檢查膽管、胰管，並取出結石及重新打通胰管狹窄部份，解除疼痛，終於幫助謝男重返職場。

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