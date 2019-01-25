突擊檢查2托嬰中心 新北公安稽查

2019-01-25 15:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕日前全國幼兒園、托嬰中心陸續傳出虐童、管教過當等狀況，新北市政府維護關懷幼兒照顧安全，強化托嬰中心公共安全，今天到板橋2間托嬰中心公安稽查，新北市副市長謝政達、率消防局等單位，就公安項目、簽證申報、消防安全及中心人員配置等聯合稽查，希望提供安全托兒、托嬰空間。

新北市為全國人口最多直轄市，從100年擴大辦理共托育服務以來，托嬰中心數量居全國之冠，目前共有60家公共托育中心及150家私立托嬰中心，提供8992個收托名額，但托嬰、托兒中心素質仍參差不齊；新北市政府確保幼兒安全，讓家長放心，針對托兒、托嬰中心公共安全、消防安全及衛生安全等，除要求符合相關法令，每半年均須自衛消防演練，消防局也針對場所人員可考核避難疏散等問題，加強逃生弱勢場所災害應變能力。

新北市副市長謝政達說，公共托育為市府重要公共政策之一，不但提供優質平價托育服務與社區親子館服務，也委託專家學者針對不同需求，給予輔導訪視，提升服務品質；社會局也依法定期檢視中心各項設施設備，落實人員體檢、專業研習與持有證照，確保送托幼兒獲充分學習、活動及遊戲空間。

對於外界關切的照顧安全部分，新北市政府除今日突擊檢查，另針對轄內所有托嬰中心排定期程，由公安聯合稽查小組持續稽查，查有違法，將立即依法裁處。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/