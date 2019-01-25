學測試場外驚見電子器材 科展實驗差點成舞弊事件

2019-01-25 15:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心今舉行108年學測，上午英文科時，竟傳回在中部某考區的教室外花圃，發現電子器材連接植物，以為是舞弊事件，不敢大意緊急封存，事後才查明是該校圖書館主任與學生進行科展實驗，忘記拆除，幸是虛驚一場。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，該奇特事件發生在今上午9點43分，當時英文科已開始考試，有中部考區的試務人員在試場走廊旁花圃上，發現一個電子儀器，且距離教室僅2公尺，當下質疑是舞弊器材，立即拔除電池、拆下設備封存。

沈青嵩說，該器材具有IC電路，因此不敢大意，並對該試場加強監督，也打算將器材分析，直到下午1點多，透過該考區學校回報，才查知該器材是該校圖書館主任跟學生進行的科展實驗，要蒐集植物生長數據，才解除一場虛驚。

另，沈青嵩還說，上午尚有中部考區1名考生不慎攜出英文科試題紙，經監試老師當場發現追回，但違規事實明確，將提報考試委員會審議懲處，但屬嚴重違規將取消該科成績，意即0分計算，再度提醒考生，切勿將試題卷、答案卡攜出場外。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/