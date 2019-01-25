三重社福中心媒合在地企業 提供美味年菜贈弱勢

2019-01-25 16:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕年關將屆，民眾忙著採買年貨準備年夜飯，但社會角落仍有一些底層家庭可能無法準備豐盛的年菜，新北市三重社會福利服務中心媒合多家熱心企業，提供100份年菜，包含人蔘燉烏雞、櫻花蝦米糕、紅酒番茄和XO醬燒干貝豬肚等，希望讓一些弱勢家庭，享用豐盛美味的團圓飯。

三重社會福利服務中心主任劉彥伯說，感謝新北市愛笑瑜伽協會理事長王淑芳，除成立社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部，考量今年的年假長達9天，王淑芳與社會局合作，結合各方愛心物資要發放給弱勢家庭，她還揪團友好企業共襄盛舉。

三重社服中心今天邀集凱盛生物科技總經理丁源鴻、野村食品公司總經理張哲榮，和北部調頻廣播電台總經理丁元偉等在地企業家，共同出資提供100份愛心年菜，並加碼致贈養生飲品及柑橘等過年水果，分送給三重社福中心平時服務的弱勢家庭，在社福中心服務的志工蔡越妙，也媒合100多雙鞋子，提供給民眾自由挑選。

一位黃女士在領取豐盛年菜後感恩表示，她因為受傷生病，無法工作，這段期間非常謝謝社工的協助，常常提供實物銀行物資，這次又獲贈年菜，可以讓全家吃頓豐盛美味的團圓飯。

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