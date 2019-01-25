台72線、客屬大橋路口 例假、連假15:00-18:00輪放3時相管制

2019-01-25 16:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台72線東西向快速道路，是通往大湖、泰安風景區的主要幹道，於銅鑼鄉客屬大橋與119甲縣道的路口，逢假日容易回堵影響主線，經交通道管相關單位會勘，決議26日起逢例假日及連續假日，路口交通號誌於下午3點到6點，調整為輪放3時相管制，每個時相同步開放左、右轉及直行，以疏解車流。

警方說明，意即用路人在調整時段間，行經該路口時，於綠燈時，可左、右轉及直行，不須等候左轉燈亮再行；但強調，非調整時段，仍維持原交通號誌時相控管，請遵守。

民眾欲前往大湖鄉採草莓、泰安鄉泡溫泉，幾乎仰賴台72線東西向快速道路；台72線於銅鑼鄉客屬大橋與119甲縣道有路口交會，採交通號誌控管車輛通行。

該路口原本的交通號誌運行方式為，台72線東行及西行雙向於綠燈時，可供直行及右轉，左轉車輛則須在內側車道等候左轉燈亮，方可前進；119甲縣道的南北雙向則於綠燈時，開放左、右轉及直行。

但轄區苗栗警分局觀察發現，因119甲線道銜接中山高速公路銅鑼交流道東側引道，是許多返回中南部遊客使用，因此，例假日午後，該路口前的台72線西行內側車道，往往停了許多等候左轉前往銅鑼交流道的車輛，影響主線車流。

苗栗警分局遂蒐集今年1月前2個週末假日的車流量，邀集公路總局苗栗工務段、苗栗縣政府工務處及銅鑼鄉公所等人員會勘，16日決議將該路口號誌調整每逢例假日（含連續假日）的下午3點到6點，改為輪放3時相管制，於26日起實施。

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