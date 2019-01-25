學測國文羅大佑、李宗盛入題 考生：沒聽過他們的歌

2019-01-25 14:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測今日登場，全國近14萬名考生上場應試，今天下午考國文，考生普遍反映，考題的難易度偏難，考題有題組、圖表題，甚至還出現民歌演進，提到歌手羅大佑、李宗盛等人，有考生笑說，聽過這些人，但沒過他們的歌。

師大附中三類組考生尤冠元表示，考題與歷屆的試題難度差不多，就是稍稍偏難，其中有一題圖表題內容是人力資源運用等，有趣令人印象深刻，而今年文言文與白話文考題的比例約各佔一半。

師大附中考生楊姓考生則表示，此次國文試題比較少字音字型的題目，大多是活用的題目，其中有一題目是老子與孔子的對話，探討學者對於禮的看法，需要花比較多時間答題。

楊姓考生提到，題目也出現小行星命名為台東愛心菜販陳樹菊的時事，從選項挑出錯誤的答案，還有關於民歌演進提到羅大佑、李宗勝等人，選項描述這些人的曲風選擇是否敘述正確，不過他說只聽過名字，沒聽過他們的歌，而白話文與文言文題目的比例差不多各一半，但他覺得今年國文試題難度偏難。

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