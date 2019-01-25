大學學測國文延禧攻略入題 考生哀嚎「超燒腦」

2019-01-25 15:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測國文科結束，台中考生步出考場，有不少人哀嚎題目「超燒腦」、「沒什麼好寫的題目」，多說難度偏難，文言文反而簡單，白話文閱讀要反覆多讀才能找出線索。

台中一中謝姓考生一出考場就直言，今年國文感覺「沒有什麼好寫的題目」，歷屆都寫很快，但今年一路卡卡，尤其閱讀難關，反而是文言文最簡單。

今年題目有延禧攻略、還比較羅大佑、李宗盛歌詞，但考生普遍反應整體多選題及閱讀都很難。

台中一中倪姓考生指出，很多題目均考文意理解能力，但題目選項很多模擬兩可，反覆推敲，花不少時間，「差點寫不完」。

洪姓考生指出，今年沒有國學常識題，「背多分」無用；多重文意理解，但不少題目題幹長，又難理解，主要難在閱讀；張姓考生也直呼，今年國文中間偏難，很多題目均難以下筆選答案，難度的範圍大，尤其白話文的閱讀考很多細節，多選題則是文意理解難，花很多時間消化，「還是消化不良」。

不過，台中一中黃姓考生則指出，今年題目重「素養命題」，多不是死背型的知識，考生憑文意理解能力就能解題，感覺沒有很難。

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