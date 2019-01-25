環團反對興達電廠3、4號機展延 促黃偉哲表態

2019-01-25 16:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕興達燃煤電廠位於台南、高雄交界，使用已逾40年，是台灣最老舊燃煤電廠，所排放的氮氧化物、硫氧化物等空氣污染物高居全國第2，今（25）日南部反空污大聯盟，帶著成大教授、台南40位醫師教授的聯署到台南市政府陳情，呼籲興達燃煤電廠除役。

南部反空污大聯盟，呼籲市長黃偉哲身為台南市地方父母官，應站在捍衛市民生命健康的立場，立即依空污法第7條好鄰居條款，表態呼籲蔡政府、韓市長不展延興達燃煤電廠3、4號機。

台南市政府則由環保局專委周妙旻代表收下陳情書，他表示會再次行文高雄市政府反映環團的立場。

南部反空污大聯盟副召集人黃義英表示，今年1月1日起，台南已超過15天PM2.5破百，而台電南電北送、南電中送情形卻比去年嚴重，台電經常在台南高雄紫爆時，讓北部通霄大潭燃氣機組4台停機，剩餘的發電不到50%，而高雄台南交界的4座興達燃煤機組及2座大林燃煤機組發電到90%，如此南電北送、南電中送，讓南部人成為次等公民，南科台積電3奈米廠又要擴廠，擴廠後用電將達88萬千瓦（880MW），台積電各廠所用電力都來自高雄興達電廠，應先淘汰燃煤機組，改為燃氣才能減少空污。

環團認為，興達電廠4座發電機，總計發電量為2100MW，今年苗栗通霄有3座天然氣發電廠上線，發電量為2700MW，只要台電不要讓既有天然氣廠閒置，興達電廠除役後，電一定夠用，台電應立即將興達燃煤電廠除役，原址興建天然氣電廠才是正本之道。

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