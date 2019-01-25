學測南投考場 考生攜試題出考場、帶錯證件

2019-01-25 15:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大學學測今、明兩天考試，南投考場今年有1976名考生分別在中興高中、南開科大應考，有學生太緊張出現試題攜出考場、帶改名前的證件，其中帶錯改名前證件的考生，已請家長到戶政單位申請證明在今年結束考試前補上，攜試題出試場的違規事件則要報大考中心討論後決定如何扣分。

學測南投考區今年有2個考場，一個在中興高中，另一個是新增的考場設在南開科大，上午第一節考試前就有兩名考生跑錯考場，兩人都是應該在南開科大應考卻考到中興高中，所幸離考試一點時間，火速請家人載到南開科大考場。

今年考科順序作了大改變，英文挪到第一節，且國文選擇和國文寫作拆開各在第一和第二天的第二節考，考到第二節國文選擇，南投考區出現2件違規，一件是英文科試題攜出試場，另一考生則是改了名字卻帶未改名前的健保卡當身分證明，試題攜出試場是重大違規，將報大考中心處理，而帶到改名前證件，則已請考生家長協助到戶政事務所辦理證件帶到考場。

上午英文考科，考生普遍反映「比模擬考簡單」，寫作題目是「身為台灣一份子，以…為榮」，中興高中考生蘇于庭、陳姵妤各寫「人和自然」、「人和夜市」，2人說很好發揮，但恐怕要拿高分不容易。

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