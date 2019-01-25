老農示範牛耕田 學童開眼界

2019-01-25 15:41

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林青農「回鄉米」林家良結合台灣耕牛文化協會、褒忠潮厝華德福實驗國小，今天舉辦牛耕田體驗活動，年近80歲老農王金城路過看到技癢下田露一手，不論是趕牛、操控整平耙都操控自如，令在場圍觀民眾大開眼界。

今天活動在土庫一處農田舉辦，潮厝華德福實小學生在一田邊演奏小提琴，由77歲老農張住福示範正確的牛耕田，台灣耕牛文化協會理事長沈國源跟在一旁學習，還有小朋友也捲起褲管下田體驗。

林家良表示，台灣農耕文化逐漸凋零，土庫鎮曾經是台灣早年農村重要的牛墟市集之一，如今只剩舊址，盼透過牛耕體驗活動，讓孩童知道一粒米得來不易，更懂得珍惜食物，同時也保留及傳承傳統耕田文化。

王金城13歲開始以駕牛耕田直到68歲退休，他說，農村耕田省時、省力，但牛耕田土整得比較平，插秧時秧苗不會太深長得比較好。

77歲張住福表示，家裡的牛年紀大，自己也年紀大，去年把老牛賣掉後才沒帶著牛耕田，不然每到插秧期前工作都接不完，最遠還到麥寮去耕田。

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