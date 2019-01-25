100桶沙拉油飛出 田中街道油轆轆

2019-01-25 14:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕馬路好「油」！彰化縣田中鎮今早11點，1輛滿載沙拉油桶的大貨車經員集路、中正路口時，疑似貨艙右門門栓未鎖緊，車上沙拉油桶傾泄而出，約100桶沙拉油滾到馬路上，路面頓時變得油轆轆，幸好當時後方無來車，未有民眾受傷，事後該油品公司與田中清潔隊緊急派人到場清理。警方表示，貨車物品掉落路面將依道路處罰管理條例開罰。

警方表示，據司機供稱，該貨車為上午11點從泰山沙拉油公司離開欲北上送貨，行經員集路、中正路交叉彎口時，疑因車速過快，加上上掀式貨櫃右門門閂未栓緊，重力加速度，才造成車上載運的沙拉油桶滾落下來。

當地民眾指出，當時聽到「砰」一聲，以為是發生車禍，上前看才發現是沙拉油桶掉下來了，整條馬路都是油，也有民眾說，馬路灑油，可以煎蛋了。

泰山公司人員表示，獲報後立即派12名工作人員到場清理、收回貨物，依規定，油桶破損即使沒有漏出，都必須回收銷毀處理，不能販賣。田中清潔隊說，該起意外導致油品傾倒路面，影響北上車道超過60公尺，因此先請警方先封閉北上車道，再利用木削吸油後清掃，另外貨運行也聯繫專業環保公司泡沫除油以維護用路人行車安全。

田中派出所長林俊銘表示，所幸該貨車行經路口時已變換紅燈，後方無來車經過，才未造成傷亡，駕駛經酒測值為零，但載運貨物掉落路面，將依《道路交通管理處罰條例》第30條可處3千元以上、9千元以下罰鍰。

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