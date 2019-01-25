當自家停車場！國中校長擁5輛賓士停操場 新北教局要嚴懲

2019-01-25 15:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言，將自己擁有的5輛賓士汽車停放在校園操場內，佔用師生活動空間，還把汽車電瓶放在教室內充電，遭不滿家長投訴媒體，新北市教育局今天回應，已要求游文言立即移除汽車，並對校長不當行為提出嚴厲譴責及糾正，移送校長考績委員會懲處。

根據媒體報導，游文言對賓士車情有獨鐘，個人擁有蒐藏5輛賓士，輪流代步，但是平常他都把車停放在校園建築物下方空間，佔用到學生打球遊戲場所，甚至好天氣時，還會在操場上將賓士車一字排開曬太陽，有如檢閱現場。

據了解，游文言的賓士都是20年以上的年份及款式，包括2台300SEL，3台S320，游文言主要在開的是其中2台，其餘是買來當備料拆零件的用途。

教育局獲報後，指派督學查證，游文言向教育局坦承汽車確實歸他所有，都是中古車，停放位置為校園的閒置空間，不致影響學生活動空間，他也是利用課餘時間把車子開到停車場曬太陽，未耽誤教學及行政工作；但學校為教育場所，不應為個人佔用，已要求他儘速移走所有車輛。

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