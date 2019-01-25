歐欣質疑龍崎生態影片非廠區內拍攝 黃煥彰：重點是地景保留

2019-01-25 15:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（25）日宣布龍崎牛埔月世界暫列自然地景，掩埋場即日起停工，引發業主歐欣公司抗議聲明，並「點名」黃煥彰所提供生態影片並非在廠區內拍攝，缺乏實證就「狙殺」公司在這12年來在當地溝通的努力。

對此，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰回應表示，從沒說過這是在歐欣場址內，但如同92年環評計畫書所言，該處所有地形相似，植物與動物是相似的，生態保育是整體棲地保育，另外野生動物警覺性高，移動力也高，因為這不是動物園。

黃煥彰表示，誠如市府所持立場，重點在地景保留，若水土保持工程開發後，自然地景就消失了，另外台灣雖有10萬多公頃這樣的地形，但跟龍崎這裡相似的地景，就是燕巢月世界、台東利吉月世界，二者都是地質公園，而台南更漂亮，更可以連同整區345公頃完整被保存，歐欣的說法，顯然在混肴視聽。

黃煥彰也公開呼籲，總統蔡英文可以親自來走走，一探龍崎漂亮自然地景，中央政府應該要有更高視野來面對這片土地。

歐欣公司在聲明中質疑，市府以黃煥彰教授在掩埋場預定地範圍外5百公尺半徑內發現罕見動物，例如水鹿梅花鹿、生態豐富為由，進場勘查泥岩地形，將本公司廠區劃為保留區，卻故意忽略這些影片並非在本廠區內拍攝，且忽略其真實性及證據性，光靠這些影片就狙殺本公司在這12年來在當地溝通的努力，以及完全忽視環評結果！科學論證講究證據，但現今，證據呢？請拿出證據來！證明這些不是移花接木的假新聞！

歐欣表示，若無證據，公司合理懷疑市府圖利特定團體？且廠區附近的牛埔里，牛埔農塘，甚至本廠區上方182縣道，及高雄內東里住戶難道就剛好避過5百公尺的半徑？為何只針對廠區這41公頃土地劃為暫定保留區？不禁令人懷疑，這些動物如此聰明，就只會在本公司廠區內遊蕩？如此針對性的暫定區，令人難以心服。

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