宜花地區河川砂石疏濬量增 將供應北部公共建設

2019-01-25 15:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕為強化河防安全並配合國家東砂北運政策，經濟部水利署於今日召開加強花蓮與宜蘭地區中央管河川疏濬檢討會議，預計5月底前加速辦理蘭陽溪、和平溪、花蓮溪及秀姑巒溪等中央管河川疏濬工作，砂石疏濬量自原規劃之126.3萬立方公尺，提升至181.8萬立方公尺，增加55.5萬立方公尺，並配合國家東砂北運政策，挹注北部地區公共建設所需。

水利署指出，台灣北部地區砂石長期不足需仰賴進口砂石或東砂北運調節，惟因受限進口砂石緊縮影響，近期砂石料源出現短缺現象。為求解決，行政院於今年1月22日召開「穩定物價小組」會議，針對「全國砂石供需及價格變動情勢」，請經濟部礦務局調查全國砂石長期供需狀況，並請水利署基於河防安全增加花蓮與宜蘭地區河川疏濬量，並請交通部基於公共利益及配合國家砂石政策為優先考量，務實檢討台北港落實東砂北運政策的港務規劃，以補北部地區砂石缺口。

水利署也說，為配合國家東砂北運政策及加速花蓮與宜蘭地區中央管河川疏濬作業，於今日會同工程會、礦務局至宜蘭與相關單位協調砂石疏濬情形，經統計至今年1月24日止已出料27.5萬立方公尺，後續將由花蓮、宜蘭縣政府及第一、九河川局積極辦理，預計今年5月底前可完成疏濬181.8萬立方公尺，供應台灣北部地區公共建設砂石料源。

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