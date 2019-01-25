鄭麗君被掌摑 家長團體發聲相挺

2019-01-25 14:54

〔記者林曉雲／台北報導〕文化部長鄭麗君被突襲掌摑，家長團體發聲力挺部長，且呼籲政府繼續重視台灣人民對於轉型正義的渴求。全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱表示，台灣是華人社會中唯一完全民主的國家，是重視人權和自由開放的民主社會，家長團體對鄭麗君部長給予肯定，繼續支持鄭麗君部長，對台灣文化藝術用心施政，也呼籲政府繼續重視台灣人民對於轉型正義的渴求。

對於所謂的「去蔣化」，吳福濱認為，蔣介石被趕出中國到了台灣，在228事件中屠殺台灣人，接著清鄉，無數台灣人莫名失蹤被殺、被關，蔣介石在台灣獨裁專制政權，實施白色恐怖，幾十年中多少無辜政治犯，由蔣介石一人決定生死，多少年輕生命，因蔣介石之好惡，由徒刑改判死刑 ；蔣介石因高壓獨裁統治需要，使台灣許多知識份子含冤入獄毀一生，這些都是殘酷的歷史事實。

吳褔濱直指，但可笑的是之前的執政政府卻將黨國一體獨裁威權時代的蔣介石神化，學校和機關的蔣氏銅像迄今處處林立，荒唐可笑地強迫人民如神般尊蔣，對照民間統計蔣介石所迫害或殘殺的人數，在台灣的過應遠遠大於功，民主台灣即使無法如德國一般，以強烈手段「除希特勒化」來「除蔣化」，至少應該「去蔣化」，亦即不該處處有蔣介石的銅像崇拜，應該要研議讓中正紀念堂改名等，以回歸歷史事實來看待蔣介石的是非功過。

吳福濱表示，民主台灣因為族群優越、意識型態、維護利益等各種因素，或有人護愛蔣介石，但蔣介石在台灣獨裁專制、白色恐怖惡行，仍應還原真相，還給被蔣介石迫害的受害者一個清白與公道，至少這是政府應該做到的基本轉型正義，掌摑事件發生之後，大家對鄭麗君部長的肯定，凸顯了施暴者的無知與可笑，他呼籲台灣人動氣別動怒，民主台灣可貴處在於容許少數人不同意見，但嚴厲譴責對官員以暴力行為表達意見，大家繼續支持鄭麗君部長，對台灣文化藝術用心施政，並對老藝人的照顧，更呼籲政府重視台灣人民對於轉型正義的渴求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/