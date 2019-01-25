MT處理垃圾能力 雲縣長張麗善「存疑」

2019-01-25 14:50

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣去年底開始試做MT（機械處理）處理垃圾，垃圾資源化效能僅40%至50%，多位議員質疑效能；縣長張麗善今天同樣對MT效果表達「存疑」態度，並向中央喊話，要求增加調度去化雲林縣垃圾餘量，解決雲林垃圾問題。

張麗善指出，她對MT處理效果也是存疑，就環保局提供給她的資料，MT第一階段只去除垃圾中62%水分、雜質，餘下廢料僅42%能資源化，其餘大部分還是需要焚化處理，依舊會產生底渣問題。

另外，現行MT處置都是過去堆置舊垃圾，還是會產生底渣，現在新垃圾還是要委外去化，等於讓縣府「腹背受敵」，對垃圾去化助益有限。

張麗善說，她認為MT應先處理新產生垃圾，減少垃圾委外處理，舊垃圾暫時封存減少衍生的臭味等環境衛生問題，但仍請縣民配合垃圾分類，減少垃圾量，另擁有區域調度垃圾處理權力的中央政府，能夠增加雲林分配處理量，紓解垃圾壓力。

雲林縣目前積存垃圾約3萬公噸，西螺鎮積存1萬3000噸、斗六1萬噸、虎尾6000噸，其他則積存在鄉鎮，垃圾問題仍然嚴重。

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