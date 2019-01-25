「我要花媽春聯」！花媽臉書送春聯反應熱烈 考慮加印

2019-01-25 14:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府祕書長陳菊今上午透過臉書公布消息，提供部分「花媽春聯」讓有需要的網友索取，結果開放索取不久，2百份春聯就被訂光，考量還有很多粉絲沒拿到，花媽考慮加印、請大家關注粉絲團訊息。

花媽幕僚透露，因為部分網路社群討論到以前過年前都有可愛的花媽春聯，還有人透過管道詢問今年是否有花媽春聯可領，為花媽設計春聯的設計師間接得知消息，索性及時設計一款春聯交給花媽分送。

花媽今早透過臉書發送消息，並詳細說明索取方式，同時還規劃抽獎活動，有10位幸運兒可獲花媽留言的心內話，開放沒多久即吸引大批網友留言「我要花媽春聯」，前後不過幾分鐘，額度即滿。

鑑於不少網友仍持續上網索取，花媽臉書趕緊發布消息，除謝謝大家熱烈留言，並說明200份春聯已全部索取完畢，對於大家那麼熱烈留言，花媽好感動啊。

但也請沒取得春聯的粉絲別擔心，花媽會爭取加印，若有新訊息，立刻通知大家，請大家繼續關注花媽粉絲團訊息。

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