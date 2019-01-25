馬公市區停車格亂象 民眾陳情縣長允諾研議

2019-01-25 14:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近日來引發民怨的馬公市區停車格塗銷、增設機車格議題，今日在網路社團版主領軍，議員陳慧玲陪同下，前往澎湖縣政府第3會議室陳情，由建設處長盧春田接見；澎湖縣長賴峰偉指示，可廣聽民意，集思廣益進行修正。

馬公市區為日治時期規畫，由於當初車流量不大，因此普遍較為狹窄，雖然歷年來以單行道、收費停車格等方式，希望能改善交通，但因部分商家占用人行道、租車業者及老舊車輛長期占用等問題成效不彰；縣長賴峰偉上任後，將部分市區道路收費停車格塗銷，廣設機車格作法，引爆大規模民怨。

今日陳情的正港澎湖大網聚版主洪玉玟，連同另4位網友，在陳慧玲議員陪同下，提出將汽車停車格回歸原來收費停車權益、反對將停車格塗銷增設機車停車格、檢討公有免費停車標準、舉行公聽會等訴求；針對民眾的訴求，建設處長盧春田表示公共政策可以討論，縣府願意貼近民意進行檢討。

針對馬公市區停車格問題，在非洲豬瘟模擬演練會場坐鎮的縣長賴峰偉表示，澎湖縣政府已收集相關民意反映，展開滾動式政策檢討，接受各界良善的建議，進行修正改進，大家的目標都是一致，維護馬公市區交通順暢，讓停車格及停車場發揮最大的效應，縣府施政不會一意孤行，一切以民意需求為依歸。

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