市長大主廚 林智堅與餐旅系學生PK廚藝

2019-01-25 14:15

〔記者王駿杰／竹市報導〕農曆新年即將到來，新竹市長林智堅今天大秀廚藝，化身型男大主廚，前往中華大學與餐旅系學生展開精彩的廚藝交鋒，最後由該校餐旅系主任鄧維兆試吃評分，雙方平分秋色，林智堅也祝福大家「年年有餘」，財富滾滾來。

在前往中華大學進行廚藝大對決之前，林智堅先前往竹蓮市場採買食材，他分享，白鯧魚要挑選眼睛明亮、魚鰓鮮豔、魚鱗完整，而選南瓜的關鍵在外表要完整，不能有撞傷，顏色越深越好，表皮有層果粉更加分。

之後，林智堅前往中華大學與餐旅系學生上演「型男大主廚」展開廚藝PK，雙方先將白鯧魚抹上一層薄鹽，熱好鍋後小火乾煎，雙方的成品外表不相上下。而第二道PK菜是「烏魚金瓜米粉」，鄧維兆在一旁強調，炒米粉成不成功佐料占有決定性的關鍵，而林智堅架式十足，私毫不輸旁邊得過廚藝大獎的學生。

最後評分階段由鄧維兆擔綱，他先就色、香、味一一解說，從外觀上很難分辨孰優，在味道的品嚐上，雙方也幾乎平分秋色，稱讚林智堅不只會做事，還會做菜。

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