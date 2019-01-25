九份新九號停車場開幕 可停80輛遊覽車

2019-01-25 13:48

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區九份觀光人潮絡繹不絕，新北市交通局與日觀實業公司合作，闢建新九號停車場可供80輛遊覽車停放，今天舉行啟用典禮，市長侯友宜期許讓春節期間的九份交通更加順暢。

交通局指出，九份假日車潮多，開放大客車會衝擊交通，他們長期向日觀租用土地設置九號停車場，在假日時供遊覽車停放，再安排公車接駁遊客上山，最多可停放120輛遊覽車。

近年九份觀光蓬勃發展，日觀公司規劃闢建水金九創新園區及星級飯店，未來可舉辦主題旅遊活動、國際會議展覽等，並重新整理用地，新設新九號停車場，可供80輛遊覽車停放，今天揭牌啟用，未來還會繼續建置候車亭、廁所等。

侯友宜致詞時說，要讓九份更加國際化，吸引更多遊客，像日前九份老街周邊私人停車場發生停車糾紛就不好，惡劣競爭的下場就是把母雞宰殺了，他已要求交通局嚴格執法，多運用大眾運輸接駁使交通不壅塞，發展以人為本的低碳綠色生態旅遊。

交通局表示，近期發生民眾前往九份老街旅遊，私人停車場業者違規收取停車費情事，已針對違規業者蒐證確認，並依停車場法處以最高1萬5000元罰鍰，同時造冊列管加強稽查，民眾如有發現私人停車場業者未依規定標示費率或未依費率收費，可提供相關事證與停車場名稱向交通局反映或利用1999專線申訴。

交通局呼籲，因九份地區道路狹窄且遊客眾多，前往民眾請多加利用大眾運輸工具，如需開車前往，建議可停放至九號停車場、水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份觀光，農曆春節期間，市府仍會不定期稽查當地停車場業者，以維護民眾停車權益。

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